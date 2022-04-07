Сьогодні вночі застрелили президента Гаїті, постраждала і його дружина

Спроби державного перевороту на Гаїті, які були придушені на початку поточного року, знову поновилися. Сьогодні вночі невідомими особами був застрелений президент Гаїті Жовенель Моїз.
Про це повідомляє місцевий портал Juno7 в середу, 7 липня.
У ніч на середу близько години ночі група невідомих - деякі з них говорили іспанською - напали на резиденцію Моїза і застрелили президента. Вогнепальне поранення отримала перша леді країни.
Інформацію про подію вже підтвердив в.о. прем'єр-міністра Клод Жозеф і закликав населення до спокою.
"Ситуація в сфері безпеки в країні знаходиться під контролем Гаїтянської національної поліції та збройних сил Гаїті. Вживаються всі заходи, щоб гарантувати спадкоємність держави і захистити націю", - заявив Жозеф.
Нагадаємо, в жовтні 2019 року ООН оголосила про виведення миротворців з Гаїті, які провели в цій країні 15 років. Тепер жителів Гаїті підтримують цивільні фахівці Об'єднаного представництва ООН.
У ніч на середу близько години ночі група невідомих - деякі з них говорили іспанською - напали на резиденцію Моїза і застрелили президента. Вогнепальне поранення отримала перша леді країни.
Інформацію про подію вже підтвердив в.о. прем'єр-міністра Клод Жозеф і закликав населення до спокою.
"Ситуація в сфері безпеки в країні знаходиться під контролем Гаїтянської національної поліції та збройних сил Гаїті. Вживаються всі заходи, щоб гарантувати спадкоємність держави і захистити націю", - заявив Жозеф.
Нагадаємо, в жовтні 2019 року ООН оголосила про виведення миротворців з Гаїті, які провели в цій країні 15 років. Тепер жителів Гаїті підтримують цивільні фахівці Об'єднаного представництва ООН.
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