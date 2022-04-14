Сьогодні вночі у Берліні було спалено 6 авто з автопробігу на підтримку війни проти України

16:52 14 квітня Київ, Україна

На початку квітня у Берліні пройшов автопробіг на підтримку Росії, що пішла війною проти України. Але невідомі вирішили вчинити так, щоб уникнути таких акцій.



Так, машини, які брали участь у автопробігу на підтримку Росії, спалили невідомі. Про це повідомляє «24 канал» із посиланням на соцмережі.



Відомо, що це сталося у ніч на 14 березня у центрі німецької столиці. Пожежним довелося загасити шість авто, проте їхні зусилля були марними – майже всі автомобілі згоріли вщент.



Як стверджують очевидці, як мінімум одна з машин, що згоріли, брала участь у нещодавньому проросійському автопробігу. Інші могли просто потрапити під руку паліїв.



Відомо, що обійшлося без жертв та постраждалих.