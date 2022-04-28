Сьогодні вночі на вірмено-азербайджанському кордоні загинули три вірменських бійці

12:57 28 липня Київ, Україна





Про це повідомляє Радіо Азатутюн. У Міністерстві оборони Вірменії заявили, що троє вірменських військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на північно-східній ділянці кордону з Азербайджаном Про це повідомляє Радіо Азатутюн.



У ніч на середу, 28 липня, на кордоні Вірменії та Азербайджану відбулися бої, обидві сторони зазнали втрат. За версією вірменської сторони, бої почалися о 03:40 через провокації азербайджанських військових, троє вірменських військових загинули. Баку заявляє, що вогонь відкрили вірменські військові, в результаті чого були поранені двоє військовослужбовців Азербайджану.



"Станом на 07:00 локальні бої тривають. За попередньою інформацією, в результаті бойових дій з обох сторін є втрати. Дані перевіряються", - повідомили в Міноборони Вірменії.



Пізніше стало відомо, що Азербайджан прийняв пропозицію Росії про припинення вогню на кордоні з Вірменією.



"Нами прийнято ініціативу російської сторони про оголошення припинення вогню на вірмено-азербайджанському державному кордоні з 10:00 за бакинським часом", - йдеться в повідомленні Міноборони Азербайджану.



У той самий час, за даними оборонного відомства, вірменська сторона продовжує обстрілювати позиції ЗС Азербайджану з використанням танків і мінометів.