Сьогодні розпочалися тривалі військові навчання НАТО у Латвії

12:48 18 квітня Київ, Україна

У понеділок, 18 квітня, у Латвії розпочинаються військові навчання Namejs 2022 за участю підрозділів НАТО. Вони проходитимуть до 27 травня у всіх регіонах країни. Про це повідомляє агентство BNS.



Наголошується, що спільна мета навчань – покращити інтеграцію національних та союзних сил для вирішення оборонних завдань. Для участі у першому етапі Namejs 2022 до Латвії прибудуть військові частини із США, Чехії, Польщі, Великої Британії, Литви та Естонії.



Окрім латвійських військових частин, навчальні завдання виконуватимуть підрозділи, розгорнуті в рамках розширеної бойової групи НАТО в Латвії та ті, що представляють десять країн: Албанію, Чехію, Італію, Ісландію, Чорногорію, Канаду, Польщу, Словаччину, Словенію та Іспанію.



Дані країни будуть представлені на навчаннях сухопутними механізованими підрозділами, артилерією, авіацією та десантними підрозділами, а також елементами оперативного планування та постачання. Загалом у навчаннях візьмуть участь близько трьох тисяч військовослужбовців з інших країн.