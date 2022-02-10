Сьогодні Блінкен і Лавров проведуть зустріч в Ісландії

Сьогодні Ісландія проводить зустріч Арктичної ради, після якої заплановано переговори Ентоні Блінкена і Сергія Лаврова.
Про це повідомляє німецьке агентство DPA.
Відзначається, що переговори відбудуться на полях міністерської зустрічі Арктичної ради в Ісландії.
Відзначається, що переговори відбудуться на полях міністерської зустрічі Арктичної ради в Ісландії.
Раніше пресслужба МЗС РФ повідомляла про те, що в ході телефонної розмови Лавров і Блінкен домовилися провести "на полях" Арктичної ради в Ісландії окрему зустріч для розгляду ключових питань двосторонніх відносин і міжнародного порядку денного.
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