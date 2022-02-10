Сьогодні Блінкен і Лавров проведуть зустріч в Ісландії

11:15 19 травень Київ, Україна

Сьогодні Ісландія проводить зустріч Арктичної ради, після якої заплановано переговори Ентоні Блінкена і Сергія Лаврова.

Про це повідомляє німецьке агентство DPA.



Відзначається, що переговори відбудуться на полях міністерської зустрічі Арктичної ради в Ісландії.

"Двостороння зустріч відбудеться після вечірнього завершального заходу Арктичної ради і надасть можливість перевірити припущення про те, чи зможемо ми досягти більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою", - зазначив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Раніше пресслужба МЗС РФ повідомляла про те, що в ході телефонної розмови Лавров і Блінкен домовилися провести "на полях" Арктичної ради в Ісландії окрему зустріч для розгляду ключових питань двосторонніх відносин і міжнародного порядку денного.