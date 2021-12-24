Сьогодні Байден підписав черговий пакет санкцій проти Росії

15 квітня підписано черговий пакет санкцій американського уряду щодо РФ, також сьогодні підписано розпорядження про висилку зі Штатів 10 російських дипломатів, оскільки серед них є представники російських спецслужб.
Про це повідомляє сайт Білого дому.
Про це повідомляє сайт Білого дому.
Вказується, що адміністрація Байдена "ясно дала зрозуміти", що США "хочуть стабільних і передбачуваних" відносин з Росією, але при цьому будуть відстоювати свої національні інтереси.
Відзначається, що санкції введені щодо 6 російських технологічних компаній, 32 фізичних осіб і організацій.
Крім того, 10 осіб дипмісії висилають з країни, оскільки в них є представники російських спецслужб.
Також США в партнерстві з Європейським Союзом, Великобританією, Австралією та Канадою наклали санкції на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією та репресіями в Криму.
Відзначається, що санкції введені щодо 6 російських технологічних компаній, 32 фізичних осіб і організацій.
Крім того, 10 осіб дипмісії висилають з країни, оскільки в них є представники російських спецслужб.
Також США в партнерстві з Європейським Союзом, Великобританією, Австралією та Канадою наклали санкції на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією та репресіями в Криму.
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