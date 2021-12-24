Сьогодні Байден підписав черговий пакет санкцій проти Росії

15:29 15 квітень Київ, Україна

15 квітня підписано черговий пакет санкцій американського уряду щодо РФ, також сьогодні підписано розпорядження про висилку зі Штатів 10 російських дипломатів, оскільки серед них є представники російських спецслужб.



Про це повідомляє сайт Білого дому.

"Сьогодні президент Байден підписав нове розпорядження про санкції, щоб продемонструвати рішучість адміністрації відреагувати на шкідливу зовнішню діяльність Росії і стримати її в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що адміністрація Байдена "ясно дала зрозуміти", що США "хочуть стабільних і передбачуваних" відносин з Росією, але при цьому будуть відстоювати свої національні інтереси.



Відзначається, що санкції введені щодо 6 російських технологічних компаній, 32 фізичних осіб і організацій.



Крім того, 10 осіб дипмісії висилають з країни, оскільки в них є представники російських спецслужб.



Також США в партнерстві з Європейським Союзом, Великобританією, Австралією та Канадою наклали санкції на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією та репресіями в Криму. Відзначається, що санкції введені щодо 6 російських технологічних компаній, 32 фізичних осіб і організацій.Крім того, 10 осіб дипмісії висилають з країни, оскільки в них є представники російських спецслужб.Також США в партнерстві з Європейським Союзом, Великобританією, Австралією та Канадою наклали санкції на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією та репресіями в Криму.