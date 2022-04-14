Сьома річниця МН17: п'ять країн зробили заяву

11:11 17 липня Київ, Україна

Глави МЗС п'яти країн, серед яких Україна, Австралія, Бельгія, Малайзія і Нідерланди, зробили офіційну заяву. У заяві наголошено на важливості встановлення істини в загибелі 298 осіб, які перебували на борту лайнера.

"Наші думки залишаються з тими, хто загинув на борту, з їхніми сім'ями і близькими. Для нас вкрай важливо залишатися непохитними перед зобов'язаннями щодо встановлення істини, правосуддя і притягнення винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Сторони відзначили "важливість збереження прихильності у встановленні істини, справедливості".



"Ми вдячні за співпрацю відповідним слідчим органам і підтверджуємо повну підтримку їхніх зусиль щодо встановлення справжніх причин того, що сталося", - йдеться в повідомленні.



Крім того, "міністри висловили впевненість в незалежному, відкритому і неупередженому кримінальному переслідуванні можливих злочинців".