Сьома річниця МН17: п'ять країн зробили заяву

Глави МЗС п'яти країн, серед яких Україна, Австралія, Бельгія, Малайзія і Нідерланди, зробили офіційну заяву. У заяві наголошено на важливості встановлення істини в загибелі 298 осіб, які перебували на борту лайнера.
Сторони відзначили "важливість збереження прихильності у встановленні істини, справедливості".
"Ми вдячні за співпрацю відповідним слідчим органам і підтверджуємо повну підтримку їхніх зусиль щодо встановлення справжніх причин того, що сталося", - йдеться в повідомленні.
Крім того, "міністри висловили впевненість в незалежному, відкритому і неупередженому кримінальному переслідуванні можливих злочинців".
"Ми вдячні за співпрацю відповідним слідчим органам і підтверджуємо повну підтримку їхніх зусиль щодо встановлення справжніх причин того, що сталося", - йдеться в повідомленні.
Крім того, "міністри висловили впевненість в незалежному, відкритому і неупередженому кримінальному переслідуванні можливих злочинців".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі