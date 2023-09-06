Скидання радіоактивної води з Фукусіми в океан викликало міжнародний скандал

10:53 26 серпня Київ, Україна

Наскільки небезпечною є радіація і в якій саме концентрації вона може бути безпечною? Це питання знову стало актуальним у Японії після того, як 24 серпня було розпочато скидання відпрацьованої радіоактивної води з аварійної АЕС Фукусіма до Тихого океану. Це спонукало сусідні країни оголосити про негайну заборону на всі морепродукти з Японії, а в самому Токіо спалахнули протести.

Нагадаємо, що з 2011 року, коли в результаті цунамі на АЕС Фукусіма-1 сталася аварія, зібралося понад 1,3 мільйона тонн води, яка використовується для охолодження реакторів. Японія зберігала її в резервуарах понад десять років, але місця для води вже не вистачає, каже уряд країни.

Загалом до весни 2024 року Японія зіллє в Тихий океан 31,2 тисячі тонн води. Згідно з планом, воду спочатку фільтруватимуть, щоб видалити більше 60 радіоактивних речовин, але вона не буде повністю вільна від радіації, оскільки все ще міститиме тритій і вуглець-14 - радіоактивні ізотопи водню та вуглецю, які неможливо легко видалити з води, але які відповідають стандартам безпеки.

Потім очищену воду з резервуарів розбавлять морською водою, щоб знизити концентрацію радіонуклідів. І вже розведену воду спустять підводним тунелем за кілометр від АЕС. Таким чином всю воду з резервуарів скидатимуть протягом 30 років.

Експерти кажуть, що вода з Фукусіми через дуже низький рівень радіації не становить небезпеки. Це підтверджує Міжнародне агентство з атомної енергії. У звіті МАГАТЕ наголошується, що запланований злив води в океан відповідає стандартам безпеки і матиме "незначний радіологічний вплив на людей та навколишнє середовище".

Але цей план викликав обурення у сусідніх країнах, причому найгучнішим противником був Китай. Він звинуватив Японію в тому, що вона ставиться до океану як своєї "приватної каналізації". Пекін закликав Токіо розглянути можливість випаровування води, що накопичилася – це, на їхню думку, мало б менший вплив на екологію.

Уряд Японії відкинув усі звинувачення Китаю і заявив, що атомні станції в усьому світі регулярно випускають стічні води з вмістом тритію вище, ніж у очищеній воді з Фукусіми. У відповідь Китай припинив імпорт усіх японських морепродуктів.

"Китай дуже стурбований ризиком радіоактивного забруднення, спричиненого японськими харчовими та сільськогосподарськими продуктами, що експортуються до країни", – йдеться у заяві митного бюро країни.

Спікер Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь заявив, що Японія "ставить свої власні інтереси вище за довгостроковий добробут всього людства", викидаючи стічні води.

Крім Китаю, заборонила імпорт риби з околиць Фукусіми і Південна Корея. При цьому уряд країни раніше схвалив план Японії та ухвалив звіт МАГАТЕ.

Не лише сусідні держави, а й самі японці, зокрема рибалки, побоюються, що скидання очищеної води вплине на їхнє життя.

У Токіо систематично збирається юрба протестувальників біля офіційної резиденції прем'єр-міністра, закликаючи уряд припинити скидання води.

Мітинги в Японії спонукали жителів Південної Кореї вийти на мітинги, але вони були більш агресивно налаштовані. Зокрема, протестувальники увірвалися до посольств Японії в Сеулі і в результаті поліція заарештувала щонайменше 16 людей.