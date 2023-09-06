Збій у комп'ютерній системі став причиною зупинки всіх заводів Toyota у Японії

14:43 29 серпня Київ, Україна

Через збій комп'ютерної системи Toyota Motor Corp. заявила про зупинення роботи всіх 14 автоскладальних заводів компанії в Японії. Поки що невідомо, коли вони перезапустяться.

Про це повідомляє Kyodo.

Зазначається, що від комп'ютерного збою постраждали 12 підприємств, проте компанія зупинить і два заводи – Міята у префектурі Фукуока та Daihatsu Motor Co у Кіото, – на яких збій не зафіксовано.

За інформацією автовиробника, проблема перебуває на стадії розслідування, але навряд чи вона спричинена кібератакою.

У компанії зазначили, що заводи, які використовують одну систему, не змогли обробляти процеси, пов'язані з логістикою запчастин. Заводи в Міяті та Кіото виконали свої замовлення до збою.

Kyodo пашить, що для Toyota подібний збій не перший. У березні минулого року компанія зупиняла всі заводи після того, як її постачальник Kojima Industries Corp. постраждав від системного збою, спричиненого кібератакою.