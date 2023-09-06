Збій у комп'ютерній системі став причиною зупинки всіх заводів Toyota у Японії

Через збій комп'ютерної системи Toyota Motor Corp. заявила про зупинення роботи всіх 14 автоскладальних заводів компанії в Японії. Поки що невідомо, коли вони перезапустяться.
Про це повідомляє Kyodo.
Зазначається, що від комп'ютерного збою постраждали 12 підприємств, проте компанія зупинить і два заводи – Міята у префектурі Фукуока та Daihatsu Motor Co у Кіото, – на яких збій не зафіксовано.
За інформацією автовиробника, проблема перебуває на стадії розслідування, але навряд чи вона спричинена кібератакою.
У компанії зазначили, що заводи, які використовують одну систему, не змогли обробляти процеси, пов'язані з логістикою запчастин. Заводи в Міяті та Кіото виконали свої замовлення до збою.
Kyodo пашить, що для Toyota подібний збій не перший. У березні минулого року компанія зупиняла всі заводи після того, як її постачальник Kojima Industries Corp. постраждав від системного збою, спричиненого кібератакою.
Про це повідомляє Kyodo.
Зазначається, що від комп'ютерного збою постраждали 12 підприємств, проте компанія зупинить і два заводи – Міята у префектурі Фукуока та Daihatsu Motor Co у Кіото, – на яких збій не зафіксовано.
За інформацією автовиробника, проблема перебуває на стадії розслідування, але навряд чи вона спричинена кібератакою.
У компанії зазначили, що заводи, які використовують одну систему, не змогли обробляти процеси, пов'язані з логістикою запчастин. Заводи в Міяті та Кіото виконали свої замовлення до збою.
Kyodo пашить, що для Toyota подібний збій не перший. У березні минулого року компанія зупиняла всі заводи після того, як її постачальник Kojima Industries Corp. постраждав від системного збою, спричиненого кібератакою.
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