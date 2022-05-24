Президент, який втік з Афганістану, вкрав майже $170 млн зі скарбниці - посол

16:42 18 серпня Киев, Украина

Президент -втікач Афганістану Ашраф Гані не тільки зрадив свою країну і націю, а й вкрав гроші з державної скарбниці, заявив посол Афганістану в Таджикистані.

Про це посол Афганістану в Таджикистані Мухаммад Зохір Агбар заявив в середу, 18 серпня, на пресконференції в Душанбе.

При цьому він заявив, що визнає віцепрем'єра Амруллу Салеха як главу Афганістану.

"Відповідно до конституції країни, в разі відсутності, втечі або смерті президента, перший заступник виконуватиме його обов'язки, тому Амрулла Салех тепер є главою держави", - заявив посол, слова якого наводяться на сторінці дипмісії в Facebook.

Агбар також заявив, що звернеться до Інтерполу із запитом про арешт Ашрафа Гані для того, щоб його доставили до міжнародного суду.