Президент, який втік з Афганістану, вкрав майже $170 млн зі скарбниці - посол

Президент-втікач Афганістану Ашраф Гані не тільки зрадив свою країну і націю, а й вкрав гроші з державної скарбниці, заявив посол Афганістану в Таджикистані.
Про це посол Афганістану в Таджикистані Мухаммад Зохір Агбар заявив в середу, 18 серпня, на пресконференції в Душанбе.
При цьому він заявив, що визнає віцепрем'єра Амруллу Салеха як главу Афганістану.
Агбар також заявив, що звернеться до Інтерполу із запитом про арешт Ашрафа Гані для того, щоб його доставили до міжнародного суду.
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