Саудівська Аравія вдвічі збільшила постачання нафти до Європи

17:54 25 жовтня Київ, Україна

На тлі відмови Євросоюзу від російської нафти Саудівська Аравія збільшила постачання нафти.



Про це повідомив міністр енергетики Саудівської Аравії, принц Абдулазіз бен Сальман у ході конференції Future Investment Initiative.



Він заявив, що Саудівська Аравія намагається полегшити ситуацію з поставками та веде переговори з низкою країн, зокрема, Німеччиною, Польщею, Чехією, Румунією, Хорватією.



За словами міністра, ці країни вирішили питання з усуненням "вузьких місць" у логістиці доставки нафти, що дозволило збільшити постачання до Європи з 490 тисяч барелів на добу у вересні минулого року до 950 тисяч барелів у вересні 2022 року.