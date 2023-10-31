Саудівська Аравія підвищує бойову готовність у відповідь на зіткнення з хуситами

09:26 31 жовтня Київ, Україна

Збройні сили Саудівської Аравії та системи ППО приведені у стан підвищеної готовності після зіткнень з єменськими бунтівниками руху "Ансар Аллах" (хусити).

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела.



Збройні сили Саудівської Аравії перейшли у стан підвищеної бойової готовності після смертоносних зіткнень із єменськими повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран. Видання пише, що хусити намагалися запустити ракету над королівством у бік Ізраїлю.

"Чотири саудівські солдати загинули в бою з хуситами в гірській південно-західній провінції Джазан на кордоні з Єменом", - розповіли джерела видання.

За останні кілька тижнів сили оборони Саудівської Аравії також перехопили ракету на території Саудівської Аравії, яку випустили хусити.



Представники уряду Саудівської Аравії та сил хасидів не відповіли на запити про коментарі.

До ескалації на Близькому Сході обидві сторони були на порозі угоди про перемир'я, незважаючи на загибель чотирьох бахрейнських солдатів, які служили в саудівській коаліції, під час атаки безпілотника хуситів минулого місяця, пише Bloomberg.