Саудівська Аравія: невакциновані від COVID громадяни не зможуть покинути країну

10:07 20 липня Київ, Україна

Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ Саудівської Аравії, з 9 серпня невакциновані громадяни країни не зможуть виїхати за кордон.

У МВС пояснили таке рішення черговим сплеском COVID-19 в світі, а також «низькою ефективністю однієї дози вакцини проти нових мутацій».



Винятком з цього правила будуть діти до 12 років. Втім, для поїздки за межі країни їм знадобиться страховка від COVID-19, затверджена центральним банком Саудівської Аравії.



Зарубіжні подорожі також дозволять громадянам Саудівської Аравії, які перехворіли на коронавірусну хворобу за останні пів року або перенесли COVID-19 раніше і отримали одну дозу вакцини.



За останніми даними, в країні з населенням 34,27 млн зробили більш ніж 20 млн щеплень від коронавірусу.