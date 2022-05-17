Саудівська Аравія: човен з вибухівкою атакував танкер

Біля порту Джидда в Саудівській Аравії, внаслідок атаки човна з вибухівкою стався вибух на танкері, постраждав корпус, а виникла пожежа знищила устаткування.
Про це пише Reuters.
Капітан BW Rhine розповів телеканалу Al Arabiya, що перед вибухом команда бачила біля танкера невеликі човни.
Власник танкера, компанія Hafnia вказала, що атака сталася о 00:40 за місцевим часом 14 грудня під час очікування в черзі на розвантаження в Джидді.
Імовірно, до атаки можуть бути причетні єменські хусити, яких підтримує Іран. Союзники саудівців США не змогли чітко визначити, хто стоїть за нападом. Саудівська Аравія теж прямо не називає винних, але говорить про можливий зв'язок цього нападу з підривом на міні грецького танкера в листопаді.
Про це пише Reuters.
Капітан BW Rhine розповів телеканалу Al Arabiya, що перед вибухом команда бачила біля танкера невеликі човни.
Власник танкера, компанія Hafnia вказала, що атака сталася о 00:40 за місцевим часом 14 грудня під час очікування в черзі на розвантаження в Джидді.
Імовірно, до атаки можуть бути причетні єменські хусити, яких підтримує Іран. Союзники саудівців США не змогли чітко визначити, хто стоїть за нападом. Саудівська Аравія теж прямо не називає винних, але говорить про можливий зв'язок цього нападу з підривом на міні грецького танкера в листопаді.
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