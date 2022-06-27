Сапега попросила лукашенка про помилування

11:07 27 червня Київ, Україна

Росіянка Софія Сапега, яка відбуває шестирічний термін у білоруській колонії за адміністрування Telegram-каналу «Чорна книга білорусі», звернулася до олександра лукашенка з проханням про помилування.

Про це розповів адвокат сім'ї засудженої Антон Гашинський, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.



У своєму зверненні, написаному 22 червня, Сапега просить лукашенка звільнити її від відбування шестирічного терміну або замінити його на більш м'яке покарання.

«Я лише хочу бути поряд зі своєю родиною… Я хочу вільно дихати…», - йдеться у клопотанні.

Сапега у проханні вказує, що на скоєння «злочинів» її спонукали «молодість і дурість», а також нестійкі психічний та фізичний стан. Вона пояснює, що «потрапила під вплив деструктивно налаштованої групи людей», а перебуваючи за ґратами «повністю усвідомила протиправність та незаконність» своїх дій і «щиро кається» у них.



На початку червня олександр На початку червня олександр лукашенко заявив, що вважає за можливе передати засуджену в білорусі росіянку Софію Сапегу до росії.

«Шкода дівчинку. Треба це питання вирішувати. Вона ж росіянка... Ми маємо практику. Ми можемо російського громадянина передати до росії. Нехай вона там відбуває термін. Або вони що хочуть, там роблять. Думаю, для неї наука є великою», — говорив лукашенко.

Раніше в мзс росії заявили, що Сапега не стала оскаржувати вирок, щоб прискорити подання прохання про помилування.



6 травня суд у білорусі засудив Сапегу до 6 років колонії. Дівчину звинувачували за сімома кримінальними статтями. Зокрема, вона визнана винною в «незаконному збиранні та розповсюдженні відомостей про приватне життя, що становлять особисту та сімейну таємницю іншої особи, без її згоди, що спричинили заподіяння шкоди правам, свободам та законним інтересам потерпілого».



Сапега має виплатити потерпілим компенсацію моральної шкоди на суму 167,5 тисячі білоруських рублів та судове мито 7 488 рублів. Слідство пов'язує це звинувачення з участю Сапеги у діяльності Telegram-каналу «Чорна книга білорусі», який публікував особисті дані силовиків.