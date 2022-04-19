Санкції у дії: в РФ залишилося 4 працюючі заводи, що випускають легкові машини

18:34 19 квітня Київ, Україна

Автоконцерн Stellantis зупинив складання в Росії «через щоденно наростаючу загрозу перехресних санкцій та логістичних проблем». На заводі Stellantis під Калугою збирали автомобілі Opel, Citroen і Peugeot різних моделей. Зупинка підприємства означає, що на даний момент у Росії залишаються тільки два повноцінно працюючі автоскладальні виробництва: УАЗ і китайський Haval, зазначає The Bell.



За даними порталу «Автостат», всього в Росії продовжують виробництво легкових автомобілів чотири автозаводи, до яких також належать заводи «Мазда Соллерс» (спільне підприємство власника УАЗ та японської Mazda) та «Автотор» (випускає корейські Kia та Hyundai, але більше не випускає BMW).



Про те, що завод у Калузі змушений буде призупинити роботу через нестачу запчастин, генеральний менеджер компанії Stellantis Карлос Таварес заявляв ще наприкінці березня.. Автоконцерн Stellantis знаходиться на четвертому місці у світі за обсягом виробництва. Концерн Stellantis володіє заводом «ПСМА Рус» у Калузькій області разом з автовиробником Mitsubishi Motors, який припинив постачання в Росію та місцеве виробництво раніше цього місяця, пише Російська служба Бі-Бі-Сі. Японська компанія пояснювала своє рішення логістичними труднощами.



Після вторгнення Росії в Україну десятки компаній повідомили про припинення роботи, зокрема автовиробники Ford, General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen, Volvo. Експорт до Росії вирішили припинити Ferrari та Lamborghini, а також Jaguar Land Rover.



Частина компаній пояснила припинення співпраці з Росією війною, частина – транспортними труднощами. Значну роль відіграло також запровадження технологічних санкцій на постачання напівпровідників, телеком-обладнання, електронних компонентів та інших важливих технологічних елементів.



Так, «АвтоВАЗ» з початку війни призупинив роботу та відправив співробітників до простої. Потім на підприємстві оголосили про перенесення корпоративної відпустки, а також про перехід на чотириденний робочий тиждень через проблеми з постачанням комплектуючих.



З аналогічними проблемами зіткнулися інші російські виробники. Щоб дозволити їм продовжувати роботу, російська влада розробила проект постанови, яка дозволить випуск машин усіх екологічних класів, включаючи «Євро-0».