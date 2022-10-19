Санкції зменшать добробут росіян - прогноз китайських економістів

15:52 19 жовтня Київ, Україна

Згідно з дослідженням, проведеним двома китайськими економістами Сяї Ду та Цзі Ван із Шанхайського фінансово-економічного університету, росії загрожує різкий і тривалий спад її реальних доходів, оскільки міжнародні санкції у зв'язку з вторгненням путіна в Україну залишають глибокі рани на її економіці.

«Ця втрата добробуту пояснюється переважно втратою доступу до компонентів та готової продукції закордонного виробництва», — цитує Bloomberg їхню статтю, опубліковану в журналі Economics Letters.

Для аналізу експерти взяли 44 економіки та 34 сектори. Побудована ними модель передбачає повну ізоляцію росії, ділові відносини зберігаються лише з Китаєм – її найбільшим торговим партнером.



Якщо ж зв'язки будуть розірвані лише у торгівлі, добробут скоротиться майже на 10%, якщо ж росія втратить доступ і до продукції міжнародного виробництва, це призведе до падіння реальних доходів росіян майже на 12%, йдеться у статті.



Це одна з найпесимістичніших оцінок російських перспектив, зазначає Bloomberg.



Вже незабаром після початку війни росія стала країною, проти якої було введено найбільшу кількість санкцій у світі. Надалі кількість і масштаби обмежувальних заходів лише зростали. Так, Євросоюз погодив уже вісім пакетів санкцій, останній у відповідь на анексію окупованих українських територій. Багато іноземних компаній пішли з росії, інші розірвали з нею торгові та виробничі відносини.



Щоправда, деякі країни, такі як Китай, Туреччина, Індія, скористалися можливостями для нарощування торгового обороту. Але вони намагаються не перестаратися, щоб не потрапити під вторинні санкції, як той же Китай, або знижують активність, як Туреччина, від якої США та ЄС вимагають не допомагати росії у пом'якшенні тягаря санкцій.

«Міжнародне виробнитво відіграє важливу роль у розумінні наслідків економічних санкцій, — пишуть китайські економісти. — Потрібно звертати більше уваги на останні повідомлення про те, що багато західних транснаціональних компаній пішли з росії після початку російсько-української війни».

Її негативні наслідки у торгівлі та виробництві, на їхню думку, позначаться і на інших країнах, хай і не так сильно: у Східній Європі реальний дохід скоротиться на 0,56%, у Західній – на 0,25%.