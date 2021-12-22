Санкції проти Білорусі посприяє зближенню з РФ

21:34 12 серпень Київ, Україна

Багато країн вже зараз готові ввести санкції проти Білорусі, але це матиме тільки один результат, Білорусь стане підконтрольна Росії, так вважає глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич

На прес-конференції після бесіди з главами МЗС Естонії, Польщі та Фінляндії Рінкевич заявив, що міністри в першу чергу зацікавлені в тому, щоб Білорусь була суверенною країною і розвивалася так, як хоче її народ.

«Ситуація складна, і потрібно підтримувати діалог як з урядом, так і з опозицією. Санкції можуть бути застосовані, якщо ситуація погіршиться », - сказав Рінкевич, додавши, що« зараз ще є місце для дипломатії і політичного діалогу ».

Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії та Латвії підтримали заклик Польщі скликати засідання Ради із закордонних справ ЄС по ситуації в Білорусі, де проходять протести проти підсумків президентських виборів.