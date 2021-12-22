Санкції проти Білорусі посприяє зближенню з РФ

Багато країн вже зараз готові ввести санкції проти Білорусі, але це матиме тільки один результат, Білорусь стане підконтрольна Росії, так вважає глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич
На прес-конференції після бесіди з главами МЗС Естонії, Польщі та Фінляндії Рінкевич заявив, що міністри в першу чергу зацікавлені в тому, щоб Білорусь була суверенною країною і розвивалася так, як хоче її народ.
Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії та Латвії підтримали заклик Польщі скликати засідання Ради із закордонних справ ЄС по ситуації в Білорусі, де проходять протести проти підсумків президентських виборів.
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