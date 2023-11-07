Санкції не завадили російським компаніям купувати зброю в Європі та США - розслідування

Розслідування німецького проекту Correctiv показує, що, незважаючи на західні санкції проти росії з 2014 року, російські торгові компанії досі мають змогу купувати вогнепальну зброю та боєприпаси в Європі та США.
За даними розслідувачів, з початку повномасштабної війни в Україні до Росії надійшло понад 7300 одиниць вогнепальної зброї, включаючи снайперські гвинтівки, а також майже 8 мільйонів набоїв від західних виробників.
У цьому списку є зброя таких американських компаній, як Smith & Wesson, Barrett Firearms і Desert Tech, а також кілька європейських виробників, включаючи австрійську компанію Glock і Steyr Arms, а також кілька німецьких компаній: Merkel Jagd-und Sport Waffen GmbH, Nammo Schönebeck , RWS та Ruag Ammotech, а також Blaser.
Журналісти наголошують, що частка німецьких марок у вогнепальній зброї значно перевищує їхню частку у виробництві боєприпасів.
Частина цього західного озброєння, як зазначають розслідувачі, використовується російськими військовими в Україні. Це включає пістолети Glock, автоматичні гвинтівки AR-15 та карабіни Blaser R8.
Пістолет Glock та гвинтівку AR-15 можна було побачити у колишнього віце-прем'єра Росії Дмитра Рогозіна, коли він відвідав окуповану Донецьку область, а бойовики ПВК "Вагнер", які брали участь у боях під Бахмутом, також володіли зброєю від Desert Tech.
Розслідування також зазначає, що продукцію німецької компанії Blaser, американської Barrett Firearms та чеської Ceska Zbrojovka було представлено на збройовій виставці OROLEXPO-2023 у Москві у жовтні.
Санкції проти росії, хоч і забороняють продаж карабінів Blaser та військової зброї, не перешкоджають отриманню ліцензії на експорт зброї до інших країн.
Розслідувачі переконані, що зброя надходила до Росії не безпосередньо від західних виробників, а через треті країни.. Після початку війни в Україні значно зросли постачання мисливської та спортивної зброї з Німеччини до ОАЕ, Хорватії, Угорщини, Казахстану, Північної Македонії, Польщі та Узбекистану.
За даними розслідувачів, з початку повномасштабної війни в Україні до Росії надійшло понад 7300 одиниць вогнепальної зброї, включаючи снайперські гвинтівки, а також майже 8 мільйонів набоїв від західних виробників.
У цьому списку є зброя таких американських компаній, як Smith & Wesson, Barrett Firearms і Desert Tech, а також кілька європейських виробників, включаючи австрійську компанію Glock і Steyr Arms, а також кілька німецьких компаній: Merkel Jagd-und Sport Waffen GmbH, Nammo Schönebeck , RWS та Ruag Ammotech, а також Blaser.
Журналісти наголошують, що частка німецьких марок у вогнепальній зброї значно перевищує їхню частку у виробництві боєприпасів.
Частина цього західного озброєння, як зазначають розслідувачі, використовується російськими військовими в Україні. Це включає пістолети Glock, автоматичні гвинтівки AR-15 та карабіни Blaser R8.
Пістолет Glock та гвинтівку AR-15 можна було побачити у колишнього віце-прем'єра Росії Дмитра Рогозіна, коли він відвідав окуповану Донецьку область, а бойовики ПВК "Вагнер", які брали участь у боях під Бахмутом, також володіли зброєю від Desert Tech.
Розслідування також зазначає, що продукцію німецької компанії Blaser, американської Barrett Firearms та чеської Ceska Zbrojovka було представлено на збройовій виставці OROLEXPO-2023 у Москві у жовтні.
Санкції проти росії, хоч і забороняють продаж карабінів Blaser та військової зброї, не перешкоджають отриманню ліцензії на експорт зброї до інших країн.
Розслідувачі переконані, що зброя надходила до Росії не безпосередньо від західних виробників, а через треті країни.. Після початку війни в Україні значно зросли постачання мисливської та спортивної зброї з Німеччини до ОАЕ, Хорватії, Угорщини, Казахстану, Північної Македонії, Польщі та Узбекистану.
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