Санкції Євросоюзу за порушення прав людини проти Росії та Китаю

18:32 17 березень Київ, Україна

Дві великі держави - Росія і Китай, які багато говорять про права людини, встали в один ряд з тими, хто ці права порушує. Як повідомив на своїй сторінці в Тwitter журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, посли країн Євросоюзу схвалили нові санкції за порушення прав людини проти низки країн, зокрема, Росії та Китаю.

До слова, щодо Пекіна це перші санкції після ембарго ЄС на постачання зброї в 1989 році.

"Посли ЄС дали зелене світло черговій партії санкцій з прав людини. Цього разу проти 11 осіб і чотирьох організацій з Китаю, Еритреї, Лівії, Північної Кореї, Росії та Південного Судану", - написав Йозвяк.

Він зазначив, що опублікувати рішення повинні 22 березня. За словами журналіста, двох росіян, які є в списку, вважають відповідальними за "чистки геїв" в Чечні.

Також посли затвердили заборону на поїздки і заморожування активів чотирьох китайських осіб, а також санкції щодо однієї організації з Китаю, повідомляє Reuters з посиланням на два дипломатичних джерела.

"Прийняті обмежувальні заходи через серйозні порушення прав людини", - сказав один дипломат з ЄС.

За словами дипломатів, китайські чиновники звинувачені в порушенні прав людини стосовно уйгурської мусульманської меншини в Китаї.

За їхніми словами, цей крок відображає глибоке занепокоєння з приводу становища уйгурів в Європі, США і Канаді.