Санкції ЄС щодо Білорусі схвалили ще 7 країн

З кожним днем Білорусь все більше дистанціюється від зовнішнього світу, про це свідчить останнє прийняття Північною Македонією, Чорногорією, Сербією, Албанією, Ісландією, Ліхтенштейном і Норвегією санкцій Євросоюзу щодо Білорусі від 21 червня поточного року.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради Європейського Союзу.
Йдеться про четвертий пакет санкцій проти Білорусі, прийнятий у відповідь на перехоплення режимом літака Ryanair в Мінську і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича і його дівчини, громадянки Росії Софії Сапеги.
"Рішення означає, що національна політика країн узгоджується з рішенням Ради ЄС. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", - йдеться в повідомленні.
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