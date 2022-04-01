Санкції ЄС щодо Білорусі схвалили ще 7 країн

20:15 06 липня Київ, Україна

З кожним днем Білорусь все більше дистанціюється від зовнішнього світу, про це свідчить останнє прийняття Північною Македонією, Чорногорією, Сербією, Албанією, Ісландією, Ліхтенштейном і Норвегією санкцій Євросоюзу щодо Білорусі від 21 червня поточного року.