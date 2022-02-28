Санкції ЄС проти РФ вже набули чинності

06:33 28 лютий Київ, Україна

Санкции ЕС против РФ из-за войны в Украине вступили в силу.



Что запрещено:



🔹🔸российские самолеты не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза



🔹🔸операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка России.



🔹🔸ограничения распространяются на любых юридических лиц, которые действуют от имени или по указанию Центробанка РФ.