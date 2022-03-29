Санкції Австралії проти путінських олігархів та чиновників

06:59 29 березня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Австралії оголосило перший список санкцій великих російських корупціонерів, активи яких будуть заморожені.

Про це повідомляється на сайті МЗС Австралії.



У списку є імена тих, кого розкрив аудитор Сергій Магнітський.



Адресні санкції зачеплять 39 російських політиків, олігархів та великих бізнесменів. Обмеження передбачають заморожування активів та заборону на поїздки. Останнє гарантує, що Австралія стане притулком для тих, чия діяльність вже заблокована в інших державах.



Нагадаємо, що Магнітський, російський юрист і податковий консультант українського походження розкрив велику корупційну схему в російських правоохоронних та податкових органах.. Він помер у в'язниці у листопаді 2009 року.