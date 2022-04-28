Санду має намір замінити військових російських миротворців цивільними спостерігачами ОБСЄ

18:10 30 листопада Київ, Україна

Будь-яка влада Молдови і кожен її президент безуспішно намагалися звільнити територію Придністров'я від миротворчих військ РФ і військ ОГРВ, і Мая Санду має намір вести аналогічну політику.



Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК.



Санду пояснила, що на території Молдови присутні два роди російських військ - ОГРВ (оперативна група російських військ) і миротворча місія. Російська сторона, як сказала вона, каже, що ОГРВ охороняє склади боєприпасів, при цьому "немає ніяких двосторонніх домовленостей з приводу ОГРВ і з приводу складів озброєнь".

"ОГРВ знаходиться на території нашої країни без узгодження нашого уряду. Для нас велика проблема те, що там ці склади озброєнь. Це небезпечно. Це озброєння потрібно вивозити. І ОГРВ потрібно вивести. Молдавська сторона завжди це говорила, при всіх урядах, при всіх президентах", - сказала вона.

Миротворці перебувають в країні на підставі угоди 1992 року, додала Санду.

"І ми вважаємо, що цю місію потрібно перетворити в місію цивільних спостерігачів, яка була б при ОБСЄ. Знову ж таки, ця позиція не нова. Це позиція, яку молдавська сторона просуває вже багато років", - сказала вона.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що Мая Санду не обговорювала з Москвою виведення росіян з території Молдови, повідомляє російський "Інтерфакс".



За його словами, з попереднім президентом Молдови Ігорем Додоном був "набагато більш конструктивний" діалог.