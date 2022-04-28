Санду має намір замінити військових російських миротворців цивільними спостерігачами ОБСЄ

Будь-яка влада Молдови і кожен її президент безуспішно намагалися звільнити територію Придністров'я від миротворчих військ РФ і військ ОГРВ, і Мая Санду має намір вести аналогічну політику.
Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК.
Санду пояснила, що на території Молдови присутні два роди російських військ - ОГРВ (оперативна група російських військ) і миротворча місія. Російська сторона, як сказала вона, каже, що ОГРВ охороняє склади боєприпасів, при цьому "немає ніяких двосторонніх домовленостей з приводу ОГРВ і з приводу складів озброєнь".
Миротворці перебувають в країні на підставі угоди 1992 року, додала Санду.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що Мая Санду не обговорювала з Москвою виведення росіян з території Молдови, повідомляє російський "Інтерфакс".
За його словами, з попереднім президентом Молдови Ігорем Додоном був "набагато більш конструктивний" діалог.
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