Наймолодший лідер: новий президент Еквадору обіцяє боротьбу з наркокартелями

35-річний представник бізнес-династії експортерів бананів Даніель Нобоа здобув перемогу в президентських виборах, що відбулися в Еквадорі, за даними видання Bloomberg.
У другому турі виборів він здобув перемогу над своїм опонентом, соціалістом Луїсом Гонсалесом, з рахунком 52% проти 48%. Виборча комісія вже підрахувала понад 94% голосів.
Ця перемога зробила Нобоа одним із наймолодших лідерів світу.
За його заявами, він має намір зробити Еквадор привабливішим для іноземних інвестицій і також обіцяє боротися з кокаїновими картелями.
Даніель Нобоа здобув освіту в Сполучених Штатах і пропрацював у компанії свого батька. Родина Нобоа також є власником компаній, що займаються виробництвом добрив, шоколаду та наданням транспортних послуг.
Зазначається, що його батько Альваро Нобоа, один із найбагатших людей в Еквадорі, п'ять разів невдало балотувався на пост президента.
У 2021 році Даніель Нобоа став членом Конгресу та очолив Комітет економічного розвитку Конгресу, який займається розробкою законопроєктів у секторах, таких як фінансові технології та малий бізнес.
У другому турі виборів він здобув перемогу над своїм опонентом, соціалістом Луїсом Гонсалесом, з рахунком 52% проти 48%. Виборча комісія вже підрахувала понад 94% голосів.
Ця перемога зробила Нобоа одним із наймолодших лідерів світу.
За його заявами, він має намір зробити Еквадор привабливішим для іноземних інвестицій і також обіцяє боротися з кокаїновими картелями.
Даніель Нобоа здобув освіту в Сполучених Штатах і пропрацював у компанії свого батька. Родина Нобоа також є власником компаній, що займаються виробництвом добрив, шоколаду та наданням транспортних послуг.
Зазначається, що його батько Альваро Нобоа, один із найбагатших людей в Еквадорі, п'ять разів невдало балотувався на пост президента.
У 2021 році Даніель Нобоа став членом Конгресу та очолив Комітет економічного розвитку Конгресу, який займається розробкою законопроєктів у секторах, таких як фінансові технології та малий бізнес.
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