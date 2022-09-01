Samsung відмовиться від літери «Z» у своїх нових складаних смартфонах

19:59 03 серпня Київ, Україна

Компанія Samsung прибрала букву «Z» із назв своїх смартфонів , щоб не асоціювати бренд з війною росії проти України. Йдеться про смартфони зі складаним екраном.

Якщо раніше пристрої називалися Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3, то тепер просто Galaxy Fold3 та Galaxy Flip3, літера також не буде друкуватися на коробках. Поки що нові назви помічені на офіційних сайтах Samsung у Литві, Латвії та Естонії.

Саме таке позначення наносилося на російську техніку, яка вторгалася в Україну, але, на щастя, вже більшість її перетворилася на брухт.



Проте сам символ тепер потрапив до списку небажаних, тож світові бренди змінюють свої логотипи, якщо вони схожі на російську свастику.



При цьому ці ж складні смартфони, як і раніше, продаються як Galaxy Z Fold3 і Z Flip3 на більшості західних ринків, таких як США та Латинська Америка.