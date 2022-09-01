Samsung відмовиться від літери «Z» у своїх нових складаних смартфонах

Компанія Samsung прибрала букву «Z» із назв своїх смартфонів, щоб не асоціювати бренд з війною росії проти України. Йдеться про смартфони зі складаним екраном.
Якщо раніше пристрої називалися Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3, то тепер просто Galaxy Fold3 та Galaxy Flip3, літера також не буде друкуватися на коробках. Поки що нові назви помічені на офіційних сайтах Samsung у Литві, Латвії та Естонії.
Саме таке позначення наносилося на російську техніку, яка вторгалася в Україну, але, на щастя, вже більшість її перетворилася на брухт.
Проте сам символ тепер потрапив до списку небажаних, тож світові бренди змінюють свої логотипи, якщо вони схожі на російську свастику.
Проте сам символ тепер потрапив до списку небажаних, тож світові бренди змінюють свої логотипи, якщо вони схожі на російську свастику.
При цьому ці ж складні смартфони, як і раніше, продаються як Galaxy Z Fold3 і Z Flip3 на більшості західних ринків, таких як США та Латинська Америка.
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