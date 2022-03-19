Samsung направив українським біженцям гумдопомогу на 6 млн доларів

06:43 19 березня Київ, Україна

Компанія Samsung Electronics для товариства Червоного Хреста України виділила $6 млн. для допомоги вимушено переміщеному населенню.

Фірма направила із цієї суми $1 млн на забезпечення споживчої електронікою.



Інші $5 млн призначені для закупівлі їжі, води та предметів першої необхідності для людей у укриттях, медичного обладнання та ліків, а також дитячих речей та харчування.