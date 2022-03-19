Samsung направив українським біженцям гумдопомогу на 6 млн доларів

06:43 19 березня Київ, Україна

Компанія Samsung Electronics для товариства Червоного Хреста України виділила $6 млн. для допомоги вимушено переміщеному населенню.

 
Фірма направила із цієї суми $1 млн на забезпечення споживчої електронікою.

Інші $5 млн призначені для закупівлі їжі, води та предметів першої необхідності для людей у укриттях, медичного обладнання та ліків, а також дитячих речей та харчування.
"Багато людей сьогодні опинилося у скрутному становищі. Цілі сім'ї змушені залишити свої будинки, не знаючи, що на них чекає завтра. Це наш обов'язок як соціально відповідальної компанії: надати всю можливу допомогу в такі важкі та нелегкі часи", – сказав президент компанії Samsung Electronics Україна Денні Рю.