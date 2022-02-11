Саморозправа у в'язниці Гватемали: розчленовані і обезголовлені в’язні

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На території однієї з в'язниць Гватемали, на якій ув’язнених знаходилося більш ніж в два рази вище норми, знайшли тіла шістьох жорстоко убитих чоловіків.

Про це в середу, 19 травня, повідомила газета Prensa Libre з посиланням на пожежну службу країни.

Саморозправа сталася у в'язниці гватемальського муніципалітету Канталь.



За даними видання, заворушення у в'язниці почалися через протистояння ворогуючих злочинних угруповань. При цьому деякі вбиті були обезголовлені і розчленовані. Тіла жертв виявили у одному з дворів установи.



Зазначено, що жертв могло бути набагато більше, оскільки у в'язниці, розрахованій на 900 в'язнів, містяться 2252 людини.



Кілька людей затримали правоохоронці.