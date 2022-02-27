Літак Ryanair, що летів з Німеччини, "знову заміновано" - пасажирів обшукали

Літак авіакомпанії Ryanair знову заміновано, цього разу він летів з Дубліна до Кракова. Пілотові довелося зробити екстрену посадку в аеропорту Берліна.
Про це повідомляє видання Dpa.
У поліції Німеччини повідомили, що літак з 160 пасажирами, який прямував з Дубліна до Кракова, приземлився в Берліні близько 20:00.
Його доставили на стоянку подалі від термінала.
Поліція за допомогою службових собак оглянула багаж пасажирів, який вивантажили біля літака.
Інформацію про посадку літака також підтвердив прессекретар аеропорту Ян-Петер Хаак.
У поліції Німеччини повідомили, що літак з 160 пасажирами, який прямував з Дубліна до Кракова, приземлився в Берліні близько 20:00.
Його доставили на стоянку подалі від термінала.
Поліція за допомогою службових собак оглянула багаж пасажирів, який вивантажили біля літака.
Інформацію про посадку літака також підтвердив прессекретар аеропорту Ян-Петер Хаак.
Після отримання дозволу від влади Німеччини пасажири вирушили далі до Кракова на запасному літаку Ryanair, після близько 8-годинної затримки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі