Літак Ryanair, що летів з Німеччини, "знову заміновано" - пасажирів обшукали

12:50 31 травень Київ, Україна

Літак авіакомпанії Ryanair знову заміновано, цього разу він летів з Дубліна до Кракова. Пілотові довелося зробити екстрену посадку в аеропорту Берліна.

Про це повідомляє видання Dpa.



У поліції Німеччини повідомили, що літак з 160 пасажирами, який прямував з Дубліна до Кракова, приземлився в Берліні близько 20:00.



Його доставили на стоянку подалі від термінала.



Поліція за допомогою службових собак оглянула багаж пасажирів, який вивантажили біля літака.



Інформацію про посадку літака також підтвердив прессекретар аеропорту Ян-Петер Хаак.

"Екіпажу рейсу FR1901 з Дубліна до Кракова вчора німецьке Управління повітряним рухом повідомило про потенційну загрозу безпеці на борту. Капітан дотримувався процедури і направив літак до найближчого аеропорту, берлінського. Літак безпечно приземлився, а пасажирів висадили для полегшення ретельної перевірки безпеки пасажирів і всього багажу", - йдеться в повідомленні.

Після отримання дозволу від влади Німеччини пасажири вирушили далі до Кракова на запасному літаку Ryanair, після близько 8-годинної затримки.