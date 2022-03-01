"Самоізоляція": Росія закрила небо для літаків із 36 країн світу

16:12 01 березень Київ, Україна

Уряд Росії сам ускладнює життя своїх громадян. 28 лютого Росія "як відповідь" закрила своє небо для авіакомпаній з 36 країн світу. Це ті держави, які заборонили російським перевізникам літати над своєю територією. Проте їхні авіакомпанії, як і раніше, перевозили росіян. Тепер же



"Як відповідь на заборону європейських держав на виконання польотів цивільних повітряних суден, що експлуатуються російськими авіаперевізниками і/або зареєстрованих в Росії, введено обмеження на виконання польотів авіаперевізників 36 держав", - заявили в Росавіації.