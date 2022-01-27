Саміт Вишеградської групи обговорить події в Білорусі

Центральноєвропейські держави зберуться на саміт Вишеградської групи сьогодні, 11 вересня. Основною темою саміту буде обговорення подій, що відбуваються в Білорусі. Завдання, яке стоїть перед країнами-членами Вишеградської групи, полягає у виробленні спільної позиції для тиску на Європейський Союз. Водночас прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш наклав вето на пропозицію Польщі запросити на саміт глав центральноєвропейських держав лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську.
Він зазначив, що пропозиція Польщі надійшла тільки в "останні години". При цьому Бабіш підтвердив свою підтримку вільних виборів у Білорусі.
Як відомо, до Вишеградської четвірки входять чотири держави - Польща, Угорщина, Словаччина та Чехія. Зараз в групі головує Польща.
Раніше повідомлялося, що в Польщі Тихановській вручили ключі від білоруського центру у Варшаві.
А в Литві визнали Тихановську "обраним лідером", а Координаційну раду єдиними законними представниками білоруського народу.
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