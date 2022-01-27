Саміт Вишеградської групи обговорить події в Білорусі

14:01 11 вересень Київ, Україна

Центральноєвропейські держави зберуться на саміт Вишеградської групи сьогодні, 11 вересня. Основною темою саміту буде обговорення подій, що відбуваються в Білорусі. Завдання, яке стоїть перед країнами-членами Вишеградської групи, полягає у виробленні спільної позиції для тиску на Європейський Союз. Водночас прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш наклав вето на пропозицію Польщі запросити на саміт глав центральноєвропейських держав лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську.

"Я не хочу робити поспішні кроки, які не відповідатимуть загальноєвропейській позиції, стануть основою для білоруської пропаганди та, врешті-решт, будуть контрпродуктивними", - сказав Бабіш.

Він зазначив, що пропозиція Польщі надійшла тільки в "останні години". При цьому Бабіш підтвердив свою підтримку вільних виборів у Білорусі.

Як відомо, до Вишеградської четвірки входять чотири держави - Польща, Угорщина, Словаччина та Чехія. Зараз в групі головує Польща.

Раніше повідомлялося, що в Польщі Тихановській вручили ключі від білоруського центру у Варшаві.

А в Литві визнали Тихановську "обраним лідером", а Координаційну раду єдиними законними представниками білоруського народу.