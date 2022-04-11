Саміт БРІКС: Путін підкреслив, що завдяки зусиллям РФ, зараз можна говорити про "справедливе" вирішення конфлікту в Карабаху

15:34 17 листопада Київ, Україна

Під час саміту БРІКС, 17 листопада, Володимир Путін запевнив, що всі домовленості перемир'я між Вірменією і Азербайджаном дотримуються, бойові дії на сьогодні повністю припинені.



"Важливо, що згадані домовленості (зафіксовані у тристоронній заяві президентів Росії, Азербайджану і прем'єр-міністра Вірменії - ред.) дотримуються, - заявив Путін. - Повністю припинено бойові дії, обстановка стабілізується".



Таким чином, за словами президента РФ, "створені умови для довгострокового і повноформатного врегулювання кризи, причому на справедливій основі в інтересах як азербайджанського, так і вірменського народів".



Путін нагадав, що Росія доклала найактивніших зусиль, щоб допомогти зупинити бойові дії в Нагірному Карабаху.



"В результаті нашого посередництва 9 листопада досягнуті домовленості про повне припинення вогню і розгортання в Нагірному Карабаху російського миротворчого контингенту. Все це зафіксовано в тристоронній заяві, підписаній президентами Росії, Азербайджану і прем'єр-міністром Вірменії", - зазначив він.