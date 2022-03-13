Саміт G7: основні пріоритети для розвитку світу

Як відомо, у Великобританії відбувся триденний саміт керівників держав-членів Великої сімки. Вчора, 13 червня, був опублікований текст комюніке, в якому всі лідери держав G7 в ході минулого саміту визначили шість пріоритетів, які ляжуть в основу їхніх спільних глобальних дій для забезпечення процвітання планети.

Пріоритети описані в схваленому комюніке, текст якого був оприлюднений у неділю, після обіду.

Перший пріоритет - зупинити пандемію і підготуватися до майбутнього, активізувавши міжнародні зусилля, щоб вакцинувати весь світ. G7 має на меті надати якомога більше безпечних вакцин якомога більшій кількості людей.

Другий пріоритет - пожвавлення економіки. Його лідери G7 хочуть реалізувати, впроваджуючи плани з відновлення економіки, засновані на підтримці в розмірі 12 трильйонів доларів, виділених під час пандемії. Основна мета - сприяти економічному зростанню в майбутньому, з планами, які створюють робочі місця, інвестують в інфраструктуру, стимулюють інновації, підтримують людей.

Третій пріоритет - забезпечити майбутнє процвітання, виступаючи за більш вільну і справедливу торгівлю в рамках реформованої торгової системи, більш стійку глобальну економіку і більш справедливу глобальну податкову систему.

Четвертий пріоритет - захистити планету, підтримуючи зелену революцію, яка створює робочі місця, скорочує викиди і прагне обмежити підвищення глобальної температури до 1,5 градуса.

П'ятий пріоритет - зміцнити партнерські відносини з іншими країнами по всьому світу.

Шостий пріоритет - сприймати свої цінності як міцну основу успіху в світі, який постійно змінюється.

"Ми будемо використовувати силу демократії, свободи, рівності, верховенства права та поваги до прав людини, щоб відповісти на найважливіші питання і подолати найсерйозніші проблеми", - йдеться в прийнятому документі.

Нагадаємо, що лідери держав Великої сімки в підсумковому комюніке триденного саміту, що пройшов у Великобританії, звернулися з вимогами до Росії для вирішення конфлікту на Донбасі.