Саміт G20 може вперше завершитися без спільного комюніке - ЗМІ

14:27 14 листопада Київ, Україна

Саміт G20, який проходить на Балі, може вперше завершитися без спільної заяви, погодженої всіма членами. Відмова москви назвати вторгнення росії в Україну війною є найбільшим "каменем спотикання" у прийнятті комюніке за підсумками саміту лідерів "Великої двадцятки".



Про це повідомляє Bloomberg.



Саміт G20 може вперше завершитися без спільної заяви, узгодженої всіма членами, які становлять найбільші економіки світу. Раніше росія та США не змогли домовитися про формулювання для спільної заяви після окремого багатостороннього саміту в Камбоджі, при цьому міністр закордонних справ сергій лавров звинуватив США та їхніх союзників у тому, що вони наполягають "на абсолютно неприйнятних формулюваннях щодо ситуації в Україні". Росія наполягає на тому, щоб називати своє вторгнення в Україну "спеціальною військовою операцією", а не війною.



За словами дипломатів, знайомих з перебігом переговорів, одним із можливих сценаріїв є так зване розділене комюніке, коли країни поділяються на групи залежно від їхньої позиції з того чи іншого питання. Інша можливість - це заява у форматі 19+1 (коли більшість країн G20 підпишуть її, а росія опублікує окрему заяву), або індонезійська сторона, яка приймає переговори, підготує підсумок дискусій.



Росія може погодитися на формулювання, яке стосується конфліктів загалом, не виділяючи Україну, сказала людина, знайома з перебігом дискусій, але це може не задовольнити США та інших.



Незважаючи на перешкоди, Індонезія, що приймає саміт, наполегливо працює над досягненням угоди, кажуть джерела видання.