Сайт британської газети The Daily Telegraph потрапив у немилість Роскомнагляду

16:37 21 червня Київ, Україна

Роскомнагляд дістався сайту газети The Daily Telegraph, за публікацію матеріалу про мобільні крематорії росії для приховування втрат у війні з Україною.

Хоча за рішенням Роскомнагляду було заблоковано лише сторінку з матеріалом, без VPN не відкривається весь сайт газети.

"Оскільки обмеження доступу здійснюється по HTTPS, на деяких провайдерах недоступний весь сайт відразу", - зазначили в "Роскомсвободі".

Підставою для обмеження стало поширення "недостовірної інформації" про проведену військовими рф "спеціальну військову операцію" на території України.





Роскомнагляд попередив 25 лютого, що при висвітленні ситуації на Донбасі ЗМІ мають використовувати лише офіційні російські джерела. За публікацію "хибної" - тобто тієї, що не відображає позицію Міноборони, інформації регулятор пригрозив блокуванням та штрафом до 5 млн рублів.

Після цього в росії почали блокувати місцеві незалежні медіа, причому видання «Бумага», «Медуза», BBC, Belingcat та TJournal внесли до реєстру Роскомнагляду двічі. У квітні через новину про відмову омонівців воювати в Україні було заблоковано і сайт російської служби The Moscow Times.



З іноземних видань регулятор блокував сайт німецької газети Bild, телеканалу Euronews, абхазького Сухумі.інфо, українського Інтерфакс-Україна та інших.