З яхти російського олігарха Усманова конфіскували картини на €5 млн

У Німеччині із заарештованої яхти Dilbar, яка належить російському олігарху Алішеру Усманову, конфіскували картини загальною вартістю 5 млн євро.
Про це йдеться у спільному розслідуванні видань NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung.
Яхта була затримана у Гамбурзі в рамках санкцій у березні 2022 року. Слідчі під час обшуку конфіскували 30 картин. Серед вилучених картин є полотна відомих художників, наприклад, Марка Шагала.
Рішення про арешт картин було прийнято відповідно до закону про застосування санкцій: Усманов мав повідомити владу Німеччини про всі свої активи в країні, це стосувалося і картин, проте він цього не зробив.
Як зазначає видання, восени 2021 року Dilbar доставили у сухий док на верфі в Гамбурзі для капітального ремонту. На час роботи витвори мистецтва та інші цінні речі зберігалися на складі компанії-експедитора.
Слідчі з'ясували, що Dilbar через ланцюжки офшорних компаній знаходилася в "довірчому управлінні" у трасті, який належав сестрі Усманова Гульбахор Ісмаїловій.
У вересні німецька поліція провела обшуки у маєтку Усманова на озері Тегернзеї у Баварії. Повідомлялося, що під час обшуку на віллі слідчі виявили чотири яйця Фаберже.
Вишукано прикрашені золоті яйця, часто усипані дорогоцінним камінням та перлами, були виготовлені між 1885 та 1917 придворним ювеліром російського царя. Кажуть, що Пітер Карл Фаберже зробив 52 таких яйця в Санкт-Петербурзі, більшість з яких зараз перебувають у музеях та приватних колекціях, але шість вважаються загубленими.
Олігарх заявив, що яйця не є оригіналами царських часів, а копіями, нібито купленими як подарунки друзям на його батьківщині в Узбекистані.
Der Spiegel з посиланням на представника Генпрокуратури ФРН також повідомив про обшуки у справі Усманова у філіях найбільшого швейцарського банку UBS у Франкфурті-на-Майні та у Мюнхені. За деякими даними, з 2014 по 2022 рік Усманов у Німеччині міг ухилитися від сплати податків за доходами та подарунками на 555 млн євро. Також Усманов міг приховувати від німецьких податкових органів значні дивіденди від своїх акцій у росії.
Алішер Усманов заперечує свій зв'язок із вилученими картинами, яхтою та віллою. За словами представника олігарха, це майно належить фондам, які він не контролює.
Яхта була затримана у Гамбурзі в рамках санкцій у березні 2022 року. Слідчі під час обшуку конфіскували 30 картин. Серед вилучених картин є полотна відомих художників, наприклад, Марка Шагала.
Рішення про арешт картин було прийнято відповідно до закону про застосування санкцій: Усманов мав повідомити владу Німеччини про всі свої активи в країні, це стосувалося і картин, проте він цього не зробив.
Як зазначає видання, восени 2021 року Dilbar доставили у сухий док на верфі в Гамбурзі для капітального ремонту. На час роботи витвори мистецтва та інші цінні речі зберігалися на складі компанії-експедитора.
Слідчі з'ясували, що Dilbar через ланцюжки офшорних компаній знаходилася в "довірчому управлінні" у трасті, який належав сестрі Усманова Гульбахор Ісмаїловій.
У вересні німецька поліція провела обшуки у маєтку Усманова на озері Тегернзеї у Баварії. Повідомлялося, що під час обшуку на віллі слідчі виявили чотири яйця Фаберже.
Вишукано прикрашені золоті яйця, часто усипані дорогоцінним камінням та перлами, були виготовлені між 1885 та 1917 придворним ювеліром російського царя. Кажуть, що Пітер Карл Фаберже зробив 52 таких яйця в Санкт-Петербурзі, більшість з яких зараз перебувають у музеях та приватних колекціях, але шість вважаються загубленими.
Олігарх заявив, що яйця не є оригіналами царських часів, а копіями, нібито купленими як подарунки друзям на його батьківщині в Узбекистані.
Der Spiegel з посиланням на представника Генпрокуратури ФРН також повідомив про обшуки у справі Усманова у філіях найбільшого швейцарського банку UBS у Франкфурті-на-Майні та у Мюнхені. За деякими даними, з 2014 по 2022 рік Усманов у Німеччині міг ухилитися від сплати податків за доходами та подарунками на 555 млн євро. Також Усманов міг приховувати від німецьких податкових органів значні дивіденди від своїх акцій у росії.
Алішер Усманов заперечує свій зв'язок із вилученими картинами, яхтою та віллою. За словами представника олігарха, це майно належить фондам, які він не контролює.
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