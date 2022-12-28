З сербського боку кордону з Косово група з близько 20 осіб влаштувала блокаду

Група з близько 20 людей у камуфляжі увечері 27 грудня заблокувала прикордонний перехід Мердаре між центральною Сербією та Косово із сербської сторони.
Про це повідомляє "Балканський оглядач".
Протестувальники заявили, що розпочали блокаду на знак підтримки сербів у Косово та Метохії.
Приблизно за сто метрів від переходу дорога перекрита за допомогою фури та сільськогосподарської техніки. Рух транспорту в обох напрямках припинено.
Косівська влада заявила, що йдеться про акцію "сербських злочинних угруповань", тоді як сербські ЗМІ пишуть про "переселенців з Косова та Метохії, до яких приєдналися жителі села Мердаре".
Міністерство внутрішніх справ Косово повідомило, що прикордонний перехід у Мердарі увечері 27 грудня було закрито через барикади, встановлені на території Сербії.
Міністерство закордонних справ Косово закликало всіх, хто прямує до Косова через Сербію, уникати пункту пропуску в Мердарі та використовувати інші.
Про це повідомляє "Балканський оглядач".
Протестувальники заявили, що розпочали блокаду на знак підтримки сербів у Косово та Метохії.
Приблизно за сто метрів від переходу дорога перекрита за допомогою фури та сільськогосподарської техніки. Рух транспорту в обох напрямках припинено.
Косівська влада заявила, що йдеться про акцію "сербських злочинних угруповань", тоді як сербські ЗМІ пишуть про "переселенців з Косова та Метохії, до яких приєдналися жителі села Мердаре".
Міністерство внутрішніх справ Косово повідомило, що прикордонний перехід у Мердарі увечері 27 грудня було закрито через барикади, встановлені на території Сербії.
Міністерство закордонних справ Косово закликало всіх, хто прямує до Косова через Сербію, уникати пункту пропуску в Мердарі та використовувати інші.
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