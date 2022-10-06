З сьогоднішнього дня лукашенко заборонив зростати цінам

17:29 06 жовтня Київ, Україна

З сьогоднішнього дня рішенням лукашенка у Білорусі заборонено зростання цін. До порушників вживатимуть жорстких заходів.

Про це повідомляє агентство БелТА.

«Ціни сьогодні позамежні. Вони вперлися в стелю. Далі ціни підвищувати ніде не можна. <…> З 6 числа забороняється будь-яке зростання цін. За-пре-ща-є-ся! З сьогоднішнього дня. Не від завтрашнього дня, а від сьогоднішнього. Щоб за добу не накрутили ціни… І не дай боже хтось по бухгалтерії проведе заднім числом щось, розрахунки, перерахунки», — наводить агентство слова лукашенко

Для контролю ситуації вже створено робочу групу, куди увійшли представники комітету держконтролю, профспілок, Белстату, а також депутати та сенатори. До 20 жовтня вона має запропонувати способи регулювання цін у країні.



Лукашенко також попередив компанії, щоб вони не надумали на цьому тлі йти з ринку.

«Не дай боже якийсь магазин піде або він буде закритий, якась контора, забігайлівка та інші. Не дай боже вони підуть з ринку. Ви за це відповісте», - погрозив він урядовцям.

«За порушення – затримання та кримінальні справи», – попередив він.

Крім того, лукашенко вимагав, щоб наступного року інфляція була «однозначною» – не більше ніж 7-8%. За даними за серпень 2022-го, річна інфляція у Білорусі склала 17,9%.