З сьогоднішнього дня лукашенко заборонив зростати цінам

З сьогоднішнього дня рішенням лукашенка у Білорусі заборонено зростання цін. До порушників вживатимуть жорстких заходів.
Про це повідомляє агентство БелТА.
Для контролю ситуації вже створено робочу групу, куди увійшли представники комітету держконтролю, профспілок, Белстату, а також депутати та сенатори. До 20 жовтня вона має запропонувати способи регулювання цін у країні.
Лукашенко також попередив компанії, щоб вони не надумали на цьому тлі йти з ринку.
Лукашенко також попередив компанії, щоб вони не надумали на цьому тлі йти з ринку.
Крім того, лукашенко вимагав, щоб наступного року інфляція була «однозначною» – не більше ніж 7-8%. За даними за серпень 2022-го, річна інфляція у Білорусі склала 17,9%.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі