З нового року молдавани будуть раніше йти на пенсії

18:34 16 грудня Київ, Україна

У Молдові жінки йтимуть на пенсію з 57 років, чоловіки - з 62. Раніше пенсійний вік і жінок, і чоловіків наступав в 63 роки.

Дане рішення в середу, 16 грудня, ухвалив парламент країни, повідомляє РІА Новини.



Партія соціалістів на цьому тижні виступила з ініціативою про зниження пенсійного віку для чоловіків до 62 років і для жінок - до 57 років. Також депутати вважають, що жінки, у яких п'ять або більше дітей, повинні виходити на пенсію в 54 роки.



"Проєкт про зниження пенсійного віку був прийнятий у другому читанні голосами 54 депутатів", - заявила Гречаний, зазначивши, що після підписання президентом законопроєкт набере чинності з 1 січня 2021 року.



Опозиція розкритикувала законопроєкт, оскільки вважає, що він призведе до збільшення кількості пенсіонерів, а також не дозволить збільшити розмір пенсій.



Рішення про підвищення пенсійного віку для чоловіків і жінок до 63 років підписав президент Микола Тімофті в 2016 році.