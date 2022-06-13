З початку вторгнення в Україну росія заробила 93 млрд євро на експорті енергоносіїв

12:09 13 червня Київ, Україна

Країна-агресор заробила 93 мільярди євро доходу від експорту викопного палива за перші 100 днів після вторгнення в Україну. Понад 60% російського енергетичного експорту було направлено до Європейського Союзу.

Такого висновку дійшов Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), який опублікував 13 червня звіт "Фінансування війни путіна: Імпорт викопного палива з росії в перші 100 днів вторгнення".





Серед окремих країн головним імпортером є Китай (€12,6 млрд), друге місце – Німеччина (€12,1 млрд), на третьому – Італія (€7,8 млрд).



Доходи росія отримує в основному від продажу сирої нафти (€46 млрд), майже вдвічі менше надходжень від газу, що експортується трубопроводами (€24 млрд), частина доходів, що залишилася, – від продажу нафтопродуктів (€13 млрд), зрідженого природного газу (€5,1 млрд) та вугілля (€4,8 млрд). Згідно з даними дослідження, Європейський Союз залишається головним покупцем російського газу та нафти - на його частку в період з 24 лютого по 3 червня припадав 61% експорту викопного палива з росії на €57 млрд.Серед окремих країн головним імпортером є Китай (€12,6 млрд), друге місце – Німеччина (€12,1 млрд), на третьому – Італія (€7,8 млрд).Доходи росія отримує в основному від продажу сирої нафти (€46 млрд), майже вдвічі менше надходжень від газу, що експортується трубопроводами (€24 млрд), частина доходів, що залишилася, – від продажу нафтопродуктів (€13 млрд), зрідженого природного газу (€5,1 млрд) та вугілля (€4,8 млрд).

Breaking: Russia earned EUR 93 billion in revenue from fossil fuel exports in the first 100 days of invasion of Ukraine. ЄС імпортував 61% цього обсягу на суму приблизно 57 мільярдів євро.



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Аналітик CREA Лаурі Мюлювірта (Фінляндія), коментуючи доповідь, зазначає, що в той час, як деякі держави (такі як Польща, Фінляндія та країни Балтії) скоротили імпорт після початку війни, інші – навпаки, сильно збільшили закупівлі, до них належать Китай, Індія та Франція, що входить до ЄС.

"Поки ЄС розглядає можливість посилення санкцій проти росії, Франція, наприклад, збільшила свій імпорт, ставши найбільшим у світі покупцем російського зрідженого природного газу", - заявив фінський експерт.

На його думку, на сьогодні прогрес у розгортанні екологічно чистої енергії є надто повільним.