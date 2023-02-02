З початку війни РФ втратила понад 9000 одиниць бойової техніки - Oryx

17:04 02 лютого Київ, Україна

З початку вторгнення в Україну росія втратила вже понад 9001 транспортних засобів та одиниць важкого озброєння. Це випливає з підрахунків на основі даних аналітичного проекту Oryx

Українська армія спромоглася знищити 5694 одиниці техніки, пошкодити 242, а також затрофеїти 2759 зразків озброєння. Крім цього 306 одиниць озброєння ЗС Росії покинули на полі бою.

Найбільше втрат становлять вантажівки та джипи - 2256 одиниць, потім йдуть БМП і БМД різних модифікацій - 1998 одиниць, і танки - 1671 одиниці. ЗСУ знищували як новітні Т-90М, так і старі Т-62 зразка 1967 року. Примітно, що російська армія втратила майже таку саму кількість танків, скільки є в Європі Leopard 2.