З початку війни РФ втратила понад 9000 одиниць бойової техніки - Oryx

З початку вторгнення в Україну росія втратила вже понад 9001 транспортних засобів та одиниць важкого озброєння. Це випливає з підрахунків на основі даних аналітичного проекту Oryx.
Українська армія спромоглася знищити 5694 одиниці техніки, пошкодити 242, а також затрофеїти 2759 зразків озброєння. Крім цього 306 одиниць озброєння ЗС Росії покинули на полі бою.
Найбільше втрат становлять вантажівки та джипи - 2256 одиниць, потім йдуть БМП і БМД різних модифікацій - 1998 одиниць, і танки - 1671 одиниці. ЗСУ знищували як новітні Т-90М, так і старі Т-62 зразка 1967 року. Примітно, що російська армія втратила майже таку саму кількість танків, скільки є в Європі Leopard 2.
Проект опублікував список , до якого увійшли лише знищені транспортні засоби та обладнання, про які є фото- та відеоматеріали. Таким чином, кількість знищеної техніки значно більша за назване число.
Стрілецька зброя, ПТРК, ПЗРК, міномети, баражуючі боєприпаси, безпілотні літальні апарати, що використовуються як безпілотні приманки, цивільні автомобілі, причепи та застаріле обладнання не включені до цього списку.
Аналітики зазначають, що намагалися уникати дублювання записів та відокремлювати захоплене обладнання від покинутого. Багато обладнання, зазначене у списку як «занедбане», швидше за все, зрештою буде захоплене або знищене. Так само частина захопленого обладнання може бути знищена, якщо його не можна відновити. Устаткування не включали до списку, якщо його походження не вдалося встановити.
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