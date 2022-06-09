З початку війни кількість скарг на міноборони рф зросла в 6 разів

18:15 09 червня Київ, Україна

Кількість скарг, які написали росіяни на міноборони росії за останні місяці, зросла в шість разів. Кожна четверта скарга була пов'язана із війною.

Тільки за квітень 2022 року до Адміністрації президента надійшли 41 666 скарг від родичів солдатів, які зникли безвісти під час війни в Україні. Рідні військових пишуть, що зверталися у міноборони та військкомати, але жодної інформації про їхню долю не отримали.

Про це повідомляють «Важливі історії»



Скарги почастішали після того, як міністерство перестало відповідати на запити громадян. Востаннє військове відомство повідомило про 1351 загиблого і більше не публікувало інформацію про втрати. Влада також не публікує списків військових, які загинули або потрапили в полон в Україні.



Загалом з початку року росіяни поскаржилися президентові на міністерство оборони понад мільйон разів. Це більше, ніж будь-коли за останні шість років. З квітня основний потік листів в АП було присвячено війні: люди скаржаться на роботу військкоматів, пошук полонених і зниклих безвісти, службу за призовом та за контрактом або звільнення зі служби, виплати контрактникам, озброєння та загалом на війну.



При цьому міноборони практично не відповідає на скарги громадян. Адміністрація президента зобов'язана розглянути всі листи, проте пересилання скарги до профільного відомства також вважається «розглядом». Під час війни домогтися відповіді від міноборони не можуть навіть правозахисники, зазначає видання.