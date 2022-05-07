З початку року на кордоні Білорусі та Литви було затримано понад 4 тис нелегальних мігрантів

13:39 03 серпня Київ, Україна

Мігранти з боку Білорусі продовжують окупувати кордон Литви. Протягом декількох днів литовські прикордонники завадили незаконному проникненню на територію своєї країни більш ніж трьом групам незаконних мігрантів, в кожній з яких було більше 10 осіб.

Про це повідомляє LRT.



"У Швенченському, Шальчінінському і Ігналінському районах були затримані при спробі перейти кордон і видворені в Білорусь кілька десятків людей", - розповів заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічюс.



За словами представника Служби охорони держкордону Литви Рокаса Пукінскаса, в деяких випадках прикордонникам допомагала військова поліція і кінологи з собаками.



Тим часом в МВС Литви заявили, що мають докази того, що "посадові особи Білорусі беруть участь в організації нелегальної міграції".



"У неділю в Шальчінінському районі з вертольота Frontex була зафіксована група нелегальних мігрантів, яку супроводжував службовий автомобіль. Транспортні засоби такої моделі використовують співробітники Державного прикордонного комітету Білорусі", - повідомило МВС Литви.



З початку року на кордоні Білорусі та Литви було затримано 4 026 нелегальних мігрантів. Це майже в 50 разів більше, ніж за весь 2020 рік.



Нагадаємо, в Литві на кордоні з Білоруссю хочуть встановити чотириметровий паркан довжиною 510 кілометрів. Встановлення огорожі обійдеться в 152 млн євро.