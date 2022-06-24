З меморіального комплексу у Катині зняли прапор Польщі

20:14 24 червня Київ, Україна

флагштока на меморіальному комплексі у Катині під російським містом Смоленськ зняли прапор Польщі.

Влада міста підтвердила, що 24 червня було «виявлено відсутність польського прапора», рішення було прийнято міністерством культури, проте не стали коментувати цю подію. Усі питання вони переадресували до Музею сучасної історії Росії, до якого належить меморіал.



У музеї пояснили таке рішення тим, що державним прапорам Польщі не місце на російських меморіалах через жорстку позицію, яку посіла Польща у війні Росії проти України.

Меморіал у Катині створено дома масового поховання майже 22 000 польських громадян, страчених за рішенням Політбюро ЦК ВКП(б) від 5 березня 1940 р., їх понад 14 500 були військовополоненими трьох таборів НКВС. Радянська влада до 1990 року заперечувала причетність до вбивства польських військових, покладаючи відповідальність на німців.

Вторгнення Росії в Україну як ніколи раніше зблизило країни і народи України та Польщі. Офіційна Варшава не лише надає Києву всебічну допомогу, а й рішуче протистоїть російському агресорові, захоплюючи своїм прикладом інші країни Європи.