З якою метою хакери зламали електронну пошту ФБР

11:11 14 листопад Київ, Україна

Як стало відомо, вчора, 13 листопада, хакери здійснили атаку на систему електронної пошти американського Федерального бюро розслідувань. Забігаючи на перед, хочеться зазначити, що подібна атака не має розвідувальної мети. Швидше за все, злочинець мав інші цілі і керувався почуттям бравади або «чисто спортивного інтересу», адже секретна інформація залишилася не зачепленою. Злочинці використовували лише «поштову скриньку» Бюро.

Злому зазнав лише зовнішній обліковий запис, за допомогою якого проходить поштовий обмін інформацією, що не несе секретних даних. Міністерство внутрішньої безпеки США вже відзначило факт використання зломниками цієї пошти для надсилання близько 100 тисяч листів.

Як повідомляє ФБР, у цих листах від імені кіберексперта Вінні Тройя (один із спільників групи хакерів-вимагачів The DarkOverlord) було поширене попередження користувачам про можливу кібератаку, що походить від пошти Бюро. Усім було рекомендовано перевірити свої внутрішні системи.

Зазначається, що ці послання не були носіями вірусних програм. З цього слідує висновок: метою автора цих послань було або бажання зганьбити ім'я Тройї, або створити проблему для ФБР, викликавши перевантаженість телефонних ліній Бюро дзвінками стривожених людей.

Служби ФБР спільно з агентством з кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) США вже проводять низку заходів, спрямованих на вирішення проблем, спричинених цією кібератакою.

Держдепартамент США вже оголосив у розшук усіх членів угрупування DarkSide і пропонує за інформацію про них грошову винагороду у 10 млн доларів.