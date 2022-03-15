З федеральних телеканалів Росії почали звільнятися журналісти

19:36 15 березня Київ, Україна

Після початку російського вторгнення в Україну з Першого каналу, ВДТРК, НТВ звільнилося кілька відомих журналістів.



Ведуча НТВ Лілія Гільдєєва, яка працювала на телеканалі з 2006 року, повідомила Varlamov News, що спочатку виїхала з Росії, а потім написала заяву про звільнення. Вона звільнилася за власним бажанням, пише журналіст Олексій Пивоваров, який раніше працював із Гільдєєвою у програмі «Сегодня». У НТВ підтвердили відхід ведучої.



Також з НТВ звільнився кореспондент Вадим Глускер, який працював на телеканалі з 1993 року.. Глускер підтвердив журналісту Олексію Венедиктову, що не працює на НТВ із 2 березня.



З Першого каналу звільнилася спеціальний кореспондент Жанна Агалакова, яка працювала на телеканалі з 1999 року, повідомили журналіста Роман Супер і джерело Varlamov News. Інших підтверджень цієї інформації немає. Останні роки Агалакова працювала у Нью-Йорку та Парижі.



Роман Супер також повідомив, що, за словами його знайомого співробітника ВДТРК, із цієї державної телерадіокомпанії також масово звільняються співробітники. Він повідомив про звільнення двох продюсерів, одного режисера щоденного ефіру («пішов з роботи прямо під час ефіру») та керівника «путінського відділу» Юлії Воробйової.



Роман Супер також стверджує, що «прямо зараз у редакції співробітникам кажуть, що з ВДТРК йде й телеведучий Сергій Брільов», який вів програму «Вєсті у суботу» на «Росії-1». Останній випуск його програми вийшов в ефір 26 лютого, третього дня війни Росії з Україною. Про звільнення Брільова офіційно не повідомлялося.