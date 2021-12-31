З аукціону в Китаї продали щасливий номер телефону за $ 300 тисяч

14:38 18 серпень Київ, Україна

Світ повний чудес і несподіванок. Що тільки не зроблять деякі в гонитві за «щасливим» номером авто або телефону. Нещодавно в китайській столиці пройшов непростий онлайн-аукціон. В якості лоту був представлений вилучений за рішенням суду телефонний номер. Справа в тому, що номер, вилучений у попереднього абонента, закінчується на п'ять вісімок. Учасник аукціону віддав за нього 2,25 мільйона юанів (324 тисячі доларів).

Аукціон викликав ажіотаж у жителів Піднебесної. Незважаючи на те, що участь коштувало 400 юанів, поборотися за щасливий номер зареєструвалися понад п'ять тисяч осіб.

Цифра вісім в Китаї вважається щасливою, на мандаринській говіркою вона є омонімом слова "процвітання".

Тепер у щасливого переможця є 10 днів, щоб сплатити лот.

Нагадаємо, що в Китаї представили телефон YotaPhone 3 з двома екранами.

Раніше також повідомлялося, що з Китаю приходять нові загадкові посилки.