З 4 січня вимоги для перебування на Кіпрі стануть жорсткішими

11:19 02 січень Київ, Україна

Якщо ви плануєте відпочинок на Кіпрі, постарайтеся переконатися в тому, що потрібно від вас щодо карантину. Хоча перед виїздом до будь-якої країни такі уточнення не будуть зайвими.

Як стало відомо з інформації, опублікованої вчора, 1 січня, на порталі Cyprus Flight Pass правила прибуття на острів для іноземних громадян були змінені. З 4 січня всі, хто прибуває, складатимуть не один, а три тести на коронавірусну інфекцію.

Перший ПЛР-тест має бути зроблений не пізніше ніж за 48 годин до вильоту. Повторний тест робиться після прильоту на Кіпр. Вартість цього тесту складе 15 євро в аеропорту Ларнакі та 19 євро в аеропорту Пафосу. Електронна форма результату тесту прийде вам на телефон вже за кілька годин.

Натомість експрес-тест на антиген, який ви маєте зробити через 72 години після в'їзду на Кіпр, буде готовий буквально за хвилини.

Повністю звільняються від тестування діти віком до 12 років. Третє тестування можуть проходити ті, хто отримав бустерну вакцинацію від COVID-19.

Такі вимоги запроваджено поки що до 15 січня 2022 року.

Бажаючи відвідати місця відпочинку на Кіпрі, не забувайте про дотримання карантинних вимог, про вимогу пред'являти сертифікат про вакцинацію. Не зайве нагадати, що як мешканцям Кіпру, так і туристам рекомендовано носити відразу дві медичні маски, одну маску з покращеною фільтрацією стандарту ΚN95/FFP2 та уникати тканинних масок.

Правильно носити маску, закриваючи не лише рот, а й ніс, необхідно скрізь, як у приміщеннях, так і на вулиці.