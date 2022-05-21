З 28 грудня Польща йде в новорічний локдаун

19:19 17 грудня Київ, Україна

Польща оголосила про тритижневий загальнонаціональний карантин. Також в країні введуть комендантську годину в новорічну ніч.

Про це повідомляють польські ЗМІ у четвер, 17 грудня.



Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський каже, що на додаток до наявних обмежень, які залишаються в силі, будуть закриті готелі, в тому числі для ділових поїздок. Також закриються гірськолижні траси і торгові центри, будуть працювати тільки продуктові магазини.



У свою чергу на Новий рік з 21.00 31 грудня до 6.00 1 січня введена комендантська година.



Відзначимо, що в Польщі 11953 нових випадків зараження коронавірусом. 431 пацієнт з COVID-19 помер.