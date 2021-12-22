З 23 травня Ізраїль відкритий для туристів

18:03 13 квітень Київ, Україна

Трохи більше місяця залишилося до відкриття туристичного сезону в Ізраїлі. З 23 травня влада країни запрошує туристів, які в обов'язковому порядку повинні будуть зробити ПЛР-тест і серологічний тест.

Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.



ПЛР-тест необхідно буде зробити до вильоту, а після прибуття в аеропорт Бен-Гуріон - ще один ПЛР і серологічний тест. Тест ПЛР показує, чи є людина носієм вірусу, а серологічний доводить наявність антитіл в крові.



В аеропорту вже працює центр тестування ПЛР.